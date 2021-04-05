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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

200 грн за один: 18-річна киянка продавала спецперепустки на транспорт

Черговий випадок шахрайства зі спецперепустками для проїзду у громадському транспорті Києва під час локдауну. 18-річна киянка намагалася через Facebook продати фейкові спецквитки з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень столиці.

Спецперепустка

Дівчина розмістила у соцмережі відповідну інформацію і просила за “спецперепустку” для проїзду в громадському транспорті 200 грн.

Завадили планам шахрайки поліцейські Святошинського УП ГУНП у Києві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 ККУ – Підроблення іншого офіційного документа. Санкція цієї статті передбачає штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Вирішується питання щодо оголошення підозри.

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Через запровадження з 5 до 16 квітня у Києві спецперепусток для проїзду у громадському транспорті в мережі з’явилося чимало аферистів, які хочуть на цьому заробити.

Купити перепустку на транспорт у Києві – один з найпопулярніших запитів в Google, що породжує пропозицію з боку шахраїв.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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