Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні ще два регіони можуть потрапити до червоної зони карантину.
Такий прогноз озвучив міністр Кабміну Олег Немчінов.
– Харківська та Хмельницька області. Але там МОЗ проводить активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров’я та обласної адміністрації, – зазначив Олег Немчінов.
За його словами, у цих регіонах напружена ситуація із завантаженістю ліжок.
– Цим двом областям варто звернути увагу на свої показники, – пояснив міністр.
Водночас поки запровадження повного локдауну у всій країні не обговорюється, додав він.
Карантин в Україні
Станом на 5 квітня 10 регіонів України та Київ перебувають у червоному рівні епіднебезпеки.
У жовтому – лише один.
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