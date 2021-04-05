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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Два регіони України за крок від червоної зони: де можуть посилити карантин

Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні ще два регіони можуть потрапити до червоної зони карантину.

Карантин

Такий прогноз озвучив міністр Кабміну Олег Немчінов.

– Харківська та Хмельницька області. Але там МОЗ проводить активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров’я та обласної адміністрації, – зазначив Олег Немчінов.

За його словами, у цих регіонах напружена ситуація із завантаженістю ліжок.

– Цим двом областям варто звернути увагу на свої показники, – пояснив міністр.

Водночас поки запровадження повного локдауну у всій країні не обговорюється, додав він.

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Карантин в Україні

Станом на 5 квітня 10 регіонів України та Київ перебувають у червоному рівні епіднебезпеки.

У жовтому – лише один.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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