У КМДА додрукували спецперепустки на транспорт: хто і коли їх може отримати

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської адміністрації надрукував 500 тис. спеціальних перепусток для користування громадським транспортом працівникам критичних інфраструктур під час посиленого карантину у столиці.

Серед них вже 437 тис. спецперепусток отримали українці, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури – в установах банків, на пошті, у сфері охорони здоров’я та інших критично важливих галузях.

Також у терміновому порядку КМДА додрукувала 100 тис. перепусток. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, всі, хто не зміг отримати спеціальні перепустки, отримають їх протягом понеділка та вівторка (5 та 6 квітня).

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Першочергово документ для користування громадським транспортом отримали медичні працівники, рятувальники, військові, працівники торгівлі, а також працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер.

У КМДА наголошують, що такі вимушені заходи потрібні для безпеки українців – останнім часом у столиці зафіксували різкий зріст кількості хворих на коронавірус.

Робота метро в Києві під час локдауну

У Києві метро з 5 квітня перевозить винятково працівників критичної інфраструктури. Проте для цього їм необхідні спеціальні перепустки, які перевірятимуть правоохоронці та чергові на станції метрополітену. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Такі перепустки потрібні не лише для метро – в інших видах громадського транспорту Києва також необхідно пред’явити цей документ. Посилені протиепідемічні заходи вимушено ухвалила місцева влада, оскільки у столиці останнім часом виявили стрімке поширення коронавірусу.

Фото: Київський метрополітен