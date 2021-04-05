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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У локдаун фіксуємо порушення навіть найхитріших підприємців – голова Нацполіції

У червоних зонах карантину щодня понад 1,2 тис. рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Якщо Нацполіція не встигає реагувати на всі порушення, допомагають небайдужі громадяни.

Порушення карантину

Про це написав у соцмережі голова Національної поліції Ігор Клименко.

– Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує, – наголосив він.

За його словами, поліцейські у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, часто чують образи і навіть прокльони.

– Якщо на слова правоохоронця не реагують, тоді в поліцейського два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення, – розповів Клименко.

Він повідомив, що лише за минулий тиждень складено понад 1,8 тис. адмінпротоколів за порушення карантину людей, а після перевірки 72 387 суб’єктів господарювання виявлено 1 095 порушень.

Окрім того, закрито 136 закладів (з них 72 – дозвілля та 64 – харчування).

Клименко ще раз наголосив, що у Києві, Чернігові та Миколаєві через жорсткий карантин весь транспорт переведений в режим спецперевезень, тому попросив з розумінням поставитися до перевірки у пасажирів спецквитків.

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Станом на 5 квітня у Києві та ще 10 областях встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. На межі червоної зони перебуває Хмельницька область.

У жовтій зоні нині лише Херсонська область, всі інші – у помаранчевій.

Джерело: Ігор Клименко

Фото: Нацполіція

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