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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Ближайшие 10 дней будут напряженными, но без локдауна — Степанов

Высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Украине будет наблюдаться в ближайшие 10 дней, а после 15 апреля можно надеяться на стабилизацию.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это произойдет только при условии строгого соблюдения карантинных правил.

Он также отметил, что после 15 числа тоже нельзя расслабляться, потому что впереди пасхальные и майские праздники.

В то же время Степанов сейчас исключает вероятность введения общенационального локдауна.

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— Мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там, — добавил министр.

На сегодня, 5 апреля, в красной карантинной зоне находится Киев и еще 10 областей.

На границе красной — Хмельницкая область. В желтой зоне сейчас только Херсонская область, остальные — в оранжевой.

Источник: Обозреватель

Фото: УНИАН

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