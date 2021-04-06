Станом на 6 квітня у Києві та ще трьох регіонах фіксується найскладніша ситуація з коронавірусом.
Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Найбільш напружена ситуація з коронавірусом у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Це ті регіони, де є найбільша заповненість ліжок з киснем, – зазначив Максим Степанов.
Нині ці регіони віднесли до червоного рівня епіднебезпеки.
– Усі вони перебувають у червоній зоні, бо епідситуація там складна, на межі критичності, – додав міністр.
Карантин в Україні
З кінця лютого в Україні діє адаптивний карантин.
Він передбачає посилення заходів у тих регіонах, де погіршується епідситуація.
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