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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Де в Україні найскладніша ситуація з Covid-19 – Степанов назвав регіони

Станом на 6 квітня у Києві та ще трьох регіонах фіксується найскладніша ситуація з коронавірусом.

реанцімація, лікарня

Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Найбільш напружена ситуація з коронавірусом у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Це ті регіони, де є найбільша заповненість ліжок з киснем, – зазначив Максим Степанов.

Нині ці регіони віднесли до червоного рівня епіднебезпеки.

– Усі вони перебувають у червоній зоні, бо епідситуація там складна, на межі критичності, – додав міністр.

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Карантин в Україні

З кінця лютого в Україні діє адаптивний карантин.

Він передбачає посилення заходів у тих регіонах, де погіршується епідситуація.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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