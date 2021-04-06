Станом на 6 квітня у Києві та ще трьох регіонах фіксується найскладніша ситуація з коронавірусом.

Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Найбільш напружена ситуація з коронавірусом у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Це ті регіони, де є найбільша заповненість ліжок з киснем, – зазначив Максим Степанов.

Нині ці регіони віднесли до червоного рівня епіднебезпеки.

– Усі вони перебувають у червоній зоні, бо епідситуація там складна, на межі критичності, – додав міністр.

Карантин в Україні

З кінця лютого в Україні діє адаптивний карантин.

Він передбачає посилення заходів у тих регіонах, де погіршується епідситуація.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.