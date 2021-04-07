Филолог Остап Украинец считает, что брань была и будет присутствовать в языке всегда, просто через 500 лет это будут совсем другие слова с совершенно иным смыслом.

– Например, слово бл *** еще в XVII-XVIII веке было нормативным. Оно зафиксировано в первом словаре украинского языка. Но тогда оно означало человека, который врет или “бреше”. Эти вещи очень близкие всегда, ведь у нас врать и “брехати” – это то, что делает собака. А слово “собака” исторически было страшным оскорблением, – объясняет языковед в комментарии Фактам ICTV.

Остап Украинец говорит: ругань является табуированной в Украине, потому что запрещена тема, которую она описывает. Именно поэтому употребление бранных слов вряд ли может сделать кого-то популярным или создать определенный имидж. Не добавляет сквернословие особых дивидендов и украинским политикам.

– Вот Геннадий Кернес (покойный мэр Харькова, – Ред.), например, ругался абсолютно искренне. Его фраза “умножать на ноль” близка к традициям украинских проклятий, – говорит Остап Украинец.

По его словам, ругань сама по себе ничего не решает и не добавляет никакого смысла. Важно лишь то, где и как используется.

Филолог не согласен с тезисом о том, что людям, которые злословят, не хватает словарного запаса.

– Иногда бывают жизненные ситуации, когда словарного запаса и должно не хватать. Брань как эмоционально окрашенная лексика не должна передавать прямую информацию, лексическую семантику слов. Она передает эмоции, которые за ними стоят, – убежден он.

У жены Остапа Украинца, этнографа Екатерины Дудки вообще есть теорию о том, ругань является вербализованные криком.

– Когда человеку больно, ему что-то не нравится или беспокоит, он ругается вместо того, чтобы, как ребенок, падать на землю и кричать. Это своеобразный способ облегчения эмоций, – говорит она.

Ругательство Геннадия Кернеса

В сентябре 2012 года мэр Харькова Геннадий Кернес отчитал главу КП Харьковгорлифт Анатолия Кандаурова.

Мэр города пригрозил, что “умножит на ноль” директора коммунального предприятия, если тот не сдержит обещаний и обязательств, которые взял на себя.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом.