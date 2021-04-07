Кабмин принял безвиз между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины

Кабмин подписал соглашение о безвизе с карибской страной Сент-Винсент и Гренадины.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 апреля.
Документ предусматривает совместное введение безвизового режима между Украиной и Сент-Винсент и Гренадинами сроком до 90 дней.
Сент-Винсент и Гренадины — это независимое государство в Карибском море (бывшая колония Великобритании). Сейчас входит в Британское Содружество наций.
В среднем стоимость одного билета из Киева в карибскую страну составляет — 16 750 грн.
25 ноября 2020 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с океаническим государством Сент-Винсент и Гренадины.
Дипломатические отношения между странами были установлены в сентябре 2019 года.