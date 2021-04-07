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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Кабмин принял безвиз между Украиной и карибской страной

Кабмин подписал соглашение о безвизе с карибской страной Сент-Винсент и Гренадины.

Сент-Вінсент і Гренадіни

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 апреля.

Документ предусматривает совместное введение безвизового режима между Украиной и Сент-Винсент и Гренадинами сроком до 90 дней.

Сент-Винсент и Гренадины — это независимое государство в Карибском море (бывшая колония Великобритании). Сейчас входит в Британское Содружество наций.

В среднем стоимость одного билета из Киева в карибскую страну составляет — 16 750 грн.

Кабмин принял безвиз между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины

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25 ноября 2020 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с океаническим государством Сент-Винсент и Гренадины.

Дипломатические отношения между странами были установлены в сентябре 2019 года.

Фото: Depositphotos

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