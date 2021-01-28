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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Зеленский на год продлил безвиз для британцев

Президент Владимир Зеленский продолжил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022 года.

Володимир Зеленський

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Иностранцы смогут воспользоваться безвизом, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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Безвизовый режим для граждан Великобритании был введен в 2005 году. С 1 февраля 2020 (после выхода Британии из Евросоюза, — Ред.) он перестал действовать.

С 31 января 2020 года по 30 января 2021 года Украина ввела временный безвизовый въезд для британцев. Это было сделано для того, чтобы продолжать развивать партнерство между Украиной и Британией.

Также Владимир Зеленский ввел на полгода безвизовый режим для граждан Китая. Он действует с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.

Согласно указу президента, безвиз необходим для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Украиной и КНР.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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