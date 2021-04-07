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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Кабмін ухвалив безвіз між Україною та карибською країною

Кабмін підписав угоду про безвіз з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадини.

Сент-Вінсент і Гренадіни

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 7 квітня.

Документ передбачає спільне запровадження безвізового режиму між Україною і Сент-Вінсент і Гренадинами терміном до 90 днів.

Сент-Вінсент і Гренадини – це незалежна держава в Карибському морі (колишня колонія Великої Британії). Нині входить в Британську Співдружність націй.

У середньому вартість одного квитка з Києва у карибську країну становить – 16 750 грн.

Кабмін ухвалив безвіз між Україною та Сент-Вінсент і Гренадини

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25 листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвізовий режим з океанічною державою Сент-Вінсент і Гренадини.

Дипломатичні відносини між країнами було встановлено у вересні 2019 року.

Фото: Depositphotos

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