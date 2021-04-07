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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

На время локдауна метро в Киеве оптимизирует графики движения

Киевский метрополитен оптимизирует графики движения на период жесткого карантина.

На время локдауна метро в Киеве оптимизирует графики движения

Отмечается, что это поможет не только выровнять расходы на перевозку, но и обеспечить соблюдение карантинных мероприятий в Киеве.

По официальным данным, в период локдауна в Киеве 2020 года столичный метрополитен недополучил 621 млн грн.

Чтобы покрыть расходы на заработные платы и электроэнергию, предприятие получило дополнительные средства из бюджета Киева.

Также в Киевском метрополитене сравнили пассажиропоток с данными предыдущих лет.

  • 1,5 млн пассажиров ежедневно — 2019 год;
  • 1 млн пассажиров ежедневно — 2020 год;
  • 152 тыс. пассажиров — 5 апреля 2021 года;
  • 210 тыс. пассажиров — 6 апреля 2021 года.

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Как работает метро в Киеве во время локдауна

Согласно постановлению КГГА, жесткий карантин в Киеве ввели с 5 до 16 апреля.

Проезд в общественном транспорте, в частности в метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам.

Документ нужно предъявить вместе со служебным удостоверением.

Наличие пропусков на входе возле станций метро Киева проверяют правоохранители и дежурные на станции.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Depositphotos

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