На время локдауна метро в Киеве оптимизирует графики движения

Киевский метрополитен оптимизирует графики движения на период жесткого карантина.
Отмечается, что это поможет не только выровнять расходы на перевозку, но и обеспечить соблюдение карантинных мероприятий в Киеве.
По официальным данным, в период локдауна в Киеве 2020 года столичный метрополитен недополучил 621 млн грн.
Чтобы покрыть расходы на заработные платы и электроэнергию, предприятие получило дополнительные средства из бюджета Киева.
Также в Киевском метрополитене сравнили пассажиропоток с данными предыдущих лет.
- 1,5 млн пассажиров ежедневно — 2019 год;
- 1 млн пассажиров ежедневно — 2020 год;
- 152 тыс. пассажиров — 5 апреля 2021 года;
- 210 тыс. пассажиров — 6 апреля 2021 года.
Как работает метро в Киеве во время локдауна
Согласно постановлению КГГА, жесткий карантин в Киеве ввели с 5 до 16 апреля.
Проезд в общественном транспорте, в частности в метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам.
Документ нужно предъявить вместе со служебным удостоверением.
Наличие пропусков на входе возле станций метро Киева проверяют правоохранители и дежурные на станции.
Источник: Киевский метрополитен