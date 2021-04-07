На час локдауну метро в Києві оптимізує графіки руху

Київський метрополітен оптимізує графіки руху на період жорсткого карантину.

Зазначається, що це допоможе не лише вирівняти витрати на перевезення, а й забезпечити дотримання карантинних заходів у Києві.

За офіційними даними, в період локдауну у Києві 2020 року столичний метрополітен недоотримав 621 млн грн.

Щоб покрити витрати на заробітні плати та електроенергію, підприємство отримало додаткові кошти з бюджету Києва.

Також у Київському метрополітені порівняли пасажиропотік з даними попередніх років.

1,5 млн пасажирів щодня – 2019 рік;

1 млн пасажирів щодня – 2020 рік;

152 тис. пасажирів – 5 квітня 2021 року;

210 тисяч пасажирів – 6 квітня 2021 року.

Як працює метро в Києві під час локдауну

Згідно з постановою КМДА, жорсткий карантин у Києві ввели з 5 до 16 квітня.

Проїзд у громадському транспорті, зокрема в метрополітені, здійснюється виключно за спецперепусткою.

Документ потрібно пред’явити разом зі службовим посвідченням.

Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевірятимуть правоохоронці та чергові на станції.

Джерело: Київський метрополітен