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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

На час локдауну метро в Києві оптимізує графіки руху

Київський метрополітен оптимізує графіки руху на період жорсткого карантину.

На час локдауну метро в Києві оптимізує графіки руху

Зазначається, що це допоможе не лише вирівняти витрати на перевезення, а й забезпечити дотримання карантинних заходів у Києві.

За офіційними даними, в період локдауну у Києві 2020 року столичний метрополітен недоотримав 621 млн грн.

Щоб покрити витрати на заробітні плати та електроенергію, підприємство отримало додаткові кошти з бюджету Києва.

Також у Київському метрополітені порівняли пасажиропотік з даними попередніх років.

  • 1,5 млн пасажирів щодня – 2019 рік;
  • 1 млн пасажирів щодня – 2020 рік;
  • 152 тис. пасажирів – 5 квітня 2021 року;
  • 210 тисяч пасажирів – 6 квітня 2021 року.

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Згідно з постановою КМДА, жорсткий карантин у Києві ввели з 5 до 16 квітня.

Проїзд у громадському транспорті, зокрема в метрополітені, здійснюється виключно за спецперепусткою.

Документ потрібно пред’явити разом зі службовим посвідченням.

Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевірятимуть правоохоронці та чергові на станції.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Depositphotos

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