На час локдауну метро в Києві оптимізує графіки руху

Київський метрополітен оптимізує графіки руху на період жорсткого карантину.
Зазначається, що це допоможе не лише вирівняти витрати на перевезення, а й забезпечити дотримання карантинних заходів у Києві.
За офіційними даними, в період локдауну у Києві 2020 року столичний метрополітен недоотримав 621 млн грн.
Щоб покрити витрати на заробітні плати та електроенергію, підприємство отримало додаткові кошти з бюджету Києва.
Також у Київському метрополітені порівняли пасажиропотік з даними попередніх років.
- 1,5 млн пасажирів щодня – 2019 рік;
- 1 млн пасажирів щодня – 2020 рік;
- 152 тис. пасажирів – 5 квітня 2021 року;
- 210 тисяч пасажирів – 6 квітня 2021 року.
Як працює метро в Києві під час локдауну
Згідно з постановою КМДА, жорсткий карантин у Києві ввели з 5 до 16 квітня.
Проїзд у громадському транспорті, зокрема в метрополітені, здійснюється виключно за спецперепусткою.
Документ потрібно пред’явити разом зі службовим посвідченням.
Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевірятимуть правоохоронці та чергові на станції.
Джерело: Київський метрополітен