В Николаевской области отложили проведение пробного внешнего независимого оценивания. Оно состоится 24 апреля.

Дата проведения пробного ВНО перенесли из-за прекращения движения общественного транспорта.

Николаевская область стала третьей после Киева и Черниговской области, где пробное ВНО состоится 24 апреля.

В других регионах Украины пробное внешнее независимое оценивание состоится, как и запланировано, 10 апреля.

Независимо от того, когда участники будут проходить оценивания, они смогут загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

Однако будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания.

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы на задания всех тестов пробного ВНО к этому сервису 10-14 апреля.

Участники из г. Киев, Николаевской и Черниговской областей смогут занести свои ответы на тест с 24 по 28 апреля (после прохождения оценивания).

С 10 по 28 апреля в кабинетах участников пробного ВНО будут размещены бонусные тесты — тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован.

Их можно будет пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 по 28 апреля.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны уже 11 апреля.

Однако участников из Киева, Черниговской и Николаевской областей просят воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы.

– Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. Быть честным с собой – единственный способ достичь высоких результатов, – отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

В случае если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, внести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Все участники пробного ВНО обязаны:

находиться в пунктах оценивания в масках,

при себе иметь дезинфекторы,

соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Перенос пробного ВНО

5 апреля Украинский центр оценивания качества образования сообщил о переносе пробного ВНО в Киеве и Черниговской области на 24 апреля.

Такое решение приняли, потому что из-за остановки общественного транспорта ученики и педагоги не смогут свободно добраться до пунктов тестирования.

Источник: УЦОКО

Фото: УЦОЯО