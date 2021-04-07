У Миколаївській області відтермінували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Його відбудеться 24 квітня.

Дату проведення пробного ЗНО перенесли через припинення руху громадського транспорту.

Миколаївська область стала третьою після Києва та Чернігівської області, де пробне ЗНО відбудеться 24 квітня.

В інших регіонах України пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

Незалежно від того, коли учасники проходитимуть оцінювання, вони зможуть завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Однак різнитимуться дати ознайомлення із тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді на завдання всіх тестів пробного ЗНО до цього сервісу 10–14 квітня.

Учасники з м. Київ, Миколаївської та Чернігівської областей зможуть занести свої відповіді на тест із 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Із 10 до 28 квітня у кабінетах учасників пробного ЗНО буде розміщено бонусні тести – тести пробного ЗНО, на які учасник не був зареєстрований.

Їх можна буде пройти вдома й внести результати їхнього виконання в спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні вже 11 квітня.

Проте учасників із Києва, Чернігівської та Миколаївської областей просять утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані.

– Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО. Бути чесним із собою – єдиний спосіб досягти найвищих результатів, – наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У разі якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Усі учасники пробного ЗНО зобов’язані:

перебувати в пунктах оцінювання в масках,

при собі мати дезінфектори,

дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Перенесення пробного ЗНО

5 квітня Український центр оцінювання якості освіти повідомив про перенесення пробного ЗНО в Києві та Чернігівській області на 24 квітня.

Таке рішення ухвалили тому, що через зупинку громадського транспорту учні та педагоги не зможуть вільно дістатися до пункту тестування.

Джерело: УЦОЯО

Фото: УЦОЯО