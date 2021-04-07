Украина может рассчитывать на два транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он сообщил, что согласно макропрогнозу Нацбанка, Украина продолжит сотрудничать с МВФ.

— Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша.

Шевченко надеется, что парламент после окончания локдауна примет все необходимые законопроекты, чтобы продолжить партнерство с Международным валютным фондом.

Он отметил, что если объемы транша уменьшатся, в этом нет никакой угрозы. Средства можно будет заместить путем размещения евробондов.

— МВФ — это прежде всего не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам.

Кирилл Шевченко отметил, что в случае нехватки средств в государственном бюджете Нацбанк не будет его финансировать. Ведь такое правило регламентирует закон НБУ.

Офис президента назвал условие для транша МВФ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал условие для транша МВФ. По его словам, чтобы получить средства от Международного валютного фонда, необходимо внести изменения в законодательство.

Речь идет о судебной реформе и антикоррупционной инфраструктуре.