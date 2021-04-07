PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина может рассчитывать на два транша МВФ — Шевченко

Украина может рассчитывать на два транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

кирило шевченко

Он сообщил, что согласно макропрогнозу Нацбанка, Украина продолжит сотрудничать с МВФ.

— Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша.

Читайте
21 млн зарплаты, квартиры и квадроцикл: что задекларировал глава НБУ Шевченко

Шевченко надеется, что парламент после окончания локдауна примет все необходимые законопроекты, чтобы продолжить партнерство с Международным валютным фондом.

Он отметил, что если объемы транша уменьшатся, в этом нет никакой угрозы. Средства можно будет заместить путем размещения евробондов.

— МВФ — это прежде всего не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам.

Кирилл Шевченко отметил, что в случае нехватки средств в государственном бюджете Нацбанк не будет его финансировать. Ведь такое правило регламентирует закон НБУ.

Офис президента назвал условие для транша МВФ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал условие для транша МВФ. По его словам, чтобы получить средства от Международного валютного фонда, необходимо внести изменения в законодательство.

Речь идет о судебной реформе и антикоррупционной инфраструктуре.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: НБУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка