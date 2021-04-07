Україна може розраховувати на два транші від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

Він повідомив, що згідно з макропрогнозом Нацбанку, Україна продовжить співпрацювати з МВФ.

– З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші.

Шевченко сподівається, що парламент після закінчення локдауну ухвалить всі необхідні законопроекти, щоб продовжити партнерство з Міжнародним валютним фондом.

Він зазначив, що якщо обсяги траншу зменшаться, у цьому немає ніякої загрози. Кошти можна буде замістити шляхом розміщення євробондів.

– МВФ – це передусім не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам.

Кирило Шевченко зауважив, що у випадку нестачі коштів у державному бюджеті Нацбанк не буде його фінансувати. Адже таке правило регламентує закон НБУ.

Офіс президента назвав умову для траншу МВФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко назвав умову для траншу МВФ. За його словами, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, необхідно внести зміни у законодавство.

Йдеться про судову реформу та антикорупційну інфраструктуру.