Україна може розраховувати на два транші від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.
Він повідомив, що згідно з макропрогнозом Нацбанку, Україна продовжить співпрацювати з МВФ.
– З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші.
Шевченко сподівається, що парламент після закінчення локдауну ухвалить всі необхідні законопроекти, щоб продовжити партнерство з Міжнародним валютним фондом.
Він зазначив, що якщо обсяги траншу зменшаться, у цьому немає ніякої загрози. Кошти можна буде замістити шляхом розміщення євробондів.
– МВФ – це передусім не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам.
Кирило Шевченко зауважив, що у випадку нестачі коштів у державному бюджеті Нацбанк не буде його фінансувати. Адже таке правило регламентує закон НБУ.
Офіс президента назвав умову для траншу МВФ
Радник президента України з економічних питань Олег Устенко назвав умову для траншу МВФ. За його словами, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, необхідно внести зміни у законодавство.
Йдеться про судову реформу та антикорупційну інфраструктуру.