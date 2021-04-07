Спостерігачі СММ ОБСЄ з’ясували обставини смерті п’ятирічного хлопчика у непідконтрольному Україні селі Олександрівське Донецької області. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 6 квітня.

Місія ОБСЄ не виїжджала на місце трагедії, однак їм вдалося поспілкуватися телефоном з бабусею загиблої дитини. Вона повідомила, що почула звук вибуху та побачила дим. Коли жінка вийшла на вулицю, її внук лежав на землі. Крім того, на стіні будинку та огорожі було видно численні осколкові сліди й пошкодження.

Представники моргу підтвердили, що 2 квітня вони отримали тіло хлопчика, який помер того ж дня від вибухової травми та численних осколкових поранень.

Місія ОБСЄ продовжить встановлювати обставини смерті дитини.

Смерть дитини в ОРДЛО – що відомо

Днями російські ЗМІ використали новину про смерть хлопчика в ОРДЛО проти України. Вони заявили, що дитина померла нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ.

МЗС України спростувало цей факт. Свідки повідомили про те, що хлопчик загинув внаслідок вибуху міни, яку знайшов у гаражі будинку. Крім того, населений пункт Олександрівське знаходиться досить далеко від позицій ЗСУ, щоб туди зміг долетіти безпілотник.

Фото: SCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine