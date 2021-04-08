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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Больше времени на ПЦР-тест: Кабмин изменил условия пересечения границы для украинцев

Кабинет министров Украины изменил некоторые условия для пересечения украинской границы в период пандемии.

Паспортний контроль

Соответствующие изменения были внесены в постановление № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

Теперь для пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцы должны иметь полис страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением от коронавируса, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Также иностранные граждане должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который был проведен не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

В то же время, Кабмин определил категорию иностранных граждан, которым не нужен полис страхования.

Этот пункт касается:

  • лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины;
  • лиц, признанных беженцами, или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, официальных международных миссий, и членов их семей;
  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, воздушных, морских, речных судов;
  • военнослужащих вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО Партнерство ради мира.

Также негативный ПЦР-тест на коронавирус не нужен иностранцам и лицам без гражданства, которые не достигли 12 лет.

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Среди главных изменений, по сравнению с предыдущей редакцией документа, то, что для граждан Украины, как и для иностранцев, ПЦР-тестирование нужно проводить за 72 часа, а не за 48, как раньше.

В случае отсутствия теста украинцы и иностранцы должны загрузить приложение Вдома и пойти на двухнедельную самоизоляцию. Ее можно завершить досрочно, если человек получит отрицательный результат теста на Covid-19.

Кто получит паспорт вакцинации в Украине?

Паспорт вакцинации в Украине могут получить те граждане, которые сделают две дозы прививки против коронавируса.

Разработка документа уже на финальной стадии. В сертификате будет информация о том, когда человек сделал прививку и срок действия препарата, согласно инструкции.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Depositphotos

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