Паспорт вакцинации в Украине могут получить те граждане, которые сделают две дозы прививки против коронавируса. Разработка документа уже на финальной стадии.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в сертификате будет информация о том, когда человек сделал прививку и срок действия препарата, согласно инструкции.

Министр добавил, что документ будет максимально удобным для граждан. Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.

— Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек, — добавил министр.

Паспорта вакцинации

Единственный сертификат здоровья для граждан стран-членов ЕС будет доступен с 15 июня.

В документах планируют указывать информацию о вакцинации от коронавируса, болел ли человек, а также результаты проведения тестов на Covid-19.

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