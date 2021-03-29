Паспорт вакцинации в Украине могут получить те граждане, которые сделают две дозы прививки против коронавируса. Разработка документа уже на финальной стадии.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в сертификате будет информация о том, когда человек сделал прививку и срок действия препарата, согласно инструкции.
Министр добавил, что документ будет максимально удобным для граждан. Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.
— Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек, — добавил министр.
Паспорта вакцинации
Единственный сертификат здоровья для граждан стран-членов ЕС будет доступен с 15 июня.
В документах планируют указывать информацию о вакцинации от коронавируса, болел ли человек, а также результаты проведения тестов на Covid-19.
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