Кабінет міністрів України змінив деякі умови для перетину українського кордону у період пандемії.

Відповідні зміни були внесені до постанови № 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Відтепер для перетину державного кордону на в’їзд до України іноземці повинні мати поліс страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням від коронавірусу, обсервацією, та діє на термін перебування в Україні.

Також іноземні громадяни повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, що був проведений не пізніше як за 72 години до перетину кордону.

Водночас, Кабмін визначив категорію іноземних громадян, котрим не потрібен поліс страхування.

Цей пункт стосується:

осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;

осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, офіційних міжнародних місій, організацій, та членів їхніх сімей;

водіїв та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських, річкових суден;

військовослужбовців збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО Партнерство заради миру.

Також негативний ПЛР-тест на коронавірус не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.

Серед головних змін, у порівнянні з попередньою редакцією документу, те, що для громадян України, як і для іноземців, ПЛР-тестування потрібно проводити за 72 години, а не за 48, як раніше.

У разі відсутності тесту українці та іноземці повинні завантажити застосунок Вдома та піти на двотижневу самоізоляцію. Її можна завершити достроково, якщо особа отримає негативний результат тесту на Covid-19.

Хто отримає паспорт вакцинації в Україні?

Паспорт вакцинації в Україні можуть отримати ті громадяни, які зроблять дві дози щеплення проти коронавірусу.

Розробка документу вже на фінальній стадії. У сертифікаті буде інформація про те, коли людина зробила щеплення та який термін дії препарату, згідно з інструкцією.