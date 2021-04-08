Вранці 8 квітня на Донбасі внаслідок обстрілу російських найманців загинув український військовий. Стало відомо, що ним став молодий військовослужбовець з Миколаївської області.

Миколаївська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook зазначила, що загиблий військовий – Юшко Денис Павлович, який народився 31 травня 1998 року.

Чоловік під час виконання службових обов’язків, захисту суверенітету та територіальної цілісності України отримав вогнепальне кульове поранення голови. На жаль, поранення виявилося несумісним з життям.

Зазначається, що чоловік був матросом військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти).

Військовий – житель села Новобогданівка Миколаївського району. Облдержадміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя.

На Донбасі загинув військовий

Вранці 8 квітня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий. Російські найманці обстріляли позиції наших захисників неподалік населених пунктів Піски та Водяне.

Зазначається, що військовослужбовець отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Фото: Штаб ООС