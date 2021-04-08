Пресс-служба Укрзализныци сообщила, как будут курсировать поезда в ряде областей, находящихся в красной карантинной зоне.

В частности речь идет о Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях. С 8 апреля пригородные поезда, следующие через Хмельницкую область, не будут совершать посадку и высадку пассажиров в регионе.

Пригородные поезда во Львовской и Запорожской областях сейчас курсируют без изменений. Поезда дальнего следования также курсируют как обычно — пока не ограничивается продажа билетов, а также посадка и высадка пассажиров.

Читайте Карантин во Львове продлили до 19 апреля

Однако Укрзализныця отмечает, что через неделю может ввести новые ограничения относительно перевозки украинцев в эти области. В случае введения таких изменений Укрзализныця сообщит в течение недели на своем сайте.

Электронные билеты на электрички

В Украине в ближайшее время могут запустить продажу электронных билетов на пригородные поезда. Такие изменения могут принять после утверждения нормативно-правового акта в рамках реализации Национальной транспортной стратегии-2030.

Отмечается, что принятием этих решений будет заниматься Министерство инфраструктуры. Укрзализныця и местные органы власти могут заняться этим вопросом в случае своего согласия.

Источник: УЗ