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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Украине могут ввести е-билеты на электрички

В Украине в ближайшее время могут запустить пробный проект продажи электронных билетов на пригородные поезда.

електричка

Планируется, что в 2021 году могут принять нормативно-правовой акт, который обеспечит такой запуск. Продажу билетов в электронном формате планируют запустить согласно реализации Национальной транспортной стратегии-2030.

Отмечается, что этим вопросом будет заниматься Министерство инфраструктуры. Укрзализныця и местные органы власти могут заняться этим вопросом в случае своего согласия.

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Также до 2022 года включительно планируется провести анализ, чтобы определить прибыльные и убыточные маршруты пассажирских железнодорожных перевозок.

Поезд и автобус из Борисполя

На время действия усиленного карантина в Киеве, с 5 по 16 апреля поезд Kyiv Boryspil Express будет перевозить пассажиров в обычном графике — расписание поезда не меняется.

Отмечается, что специальные пропуски на этот поезд не нужны. В таком же формате будет курсировать автобус No322 Sky Bus.

Фото: УЗ

Источник: УНИАН

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