Прес-служба Укрзалізниці повідомила, як курсуватимуть потяги у низці областей, що перебувають у червоній карантинній зоні.

Зокрема йдеться про Хмельницьку, Запорізьку та Львівську області. З 8 квітня приміські потяги, які прямують через Хмельницьку область, не здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів у регіоні.

Приміські потяги у Львівській та Запорізькій областях наразі курсують без змін. Потяги далекого сполучення також курсують як зазвичай – поки не обмежується продаж квитків, а також посадка та висадка пасажирів.

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Однак Укрзалізниця зазначає, що за тиждень може запровадити нові обмеження щодо перевезення українців до цих областей. У випадку запровадження таких змін Укрзалізниця повідомить протягом тижня на своєму сайті.

Електронні квитки на електрички

В Україні найближчим часом можуть запустити продаж електронних квитків на приміські потяги. Такі зміни можуть ухвалити після затвердження нормативно-правового акту в рамках реалізації Національної транспортної стратегії-2030.

Зазначається, що ухваленням цих рішень займатиметься Міністерство інфраструктури. Укрзалізниця та місцеві органи влади можуть зайнятися цим питанням у випадку своєї згоди.

Джерело: УЗ