В Україні найближчим часом можуть запустити пробний проект продажу електронних квитків на приміські потяги.
Планується, що у 2021 році можуть ухвалити нормативно-правовий акт, який забезпечить такий запуск. Продаж квитків в електронному форматі планують запустити згідно з реалізацією Національної транспортної стратегії-2030.
Відзначається, що цим питанням займатиметься Міністерство інфраструктури. Укрзалізниця та місцеві органи влади можуть зайнятися цим питанням у випадку своєї згоди.
Також до 2022 року включно планується провести аналіз, щоб визначити прибуткові та збиткові маршрути пасажирських залізничних перевезень.
Потяг і автобус з Борисполя
На час дії посиленого карантину в Києві, з 5 до 16 квітня потяг Kyiv Boryspil Express перевозитиме пасажирів у звичайному графіку – розклад потягу не змінюється.
Відзначається, що спеціальні пропуски на цей потяг не потрібні. У такому ж форматі курсуватиме автобус No322 Sky Bus.
Фото: УЗ