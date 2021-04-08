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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В Україні можуть запровадити е-квитки на електрички

В Україні найближчим часом можуть запустити пробний проект продажу електронних квитків на приміські потяги.

електричка

Планується, що у 2021 році можуть ухвалити нормативно-правовий акт, який забезпечить такий запуск. Продаж квитків в електронному форматі планують запустити згідно з реалізацією Національної транспортної стратегії-2030.

Відзначається, що цим питанням займатиметься Міністерство інфраструктури. Укрзалізниця та місцеві органи влади можуть зайнятися цим питанням у випадку своєї згоди.

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Також до 2022 року включно планується провести аналіз, щоб визначити прибуткові та збиткові маршрути пасажирських залізничних перевезень.

Потяг і автобус з Борисполя

На час дії посиленого карантину в Києві, з 5 до 16 квітня потяг Kyiv Boryspil Express перевозитиме пасажирів у звичайному графіку – розклад потягу не змінюється.

Відзначається, що спеціальні пропуски на цей потяг не потрібні. У такому ж форматі курсуватиме автобус No322 Sky Bus.

Фото: УЗ

Джерело: УНІАН

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