Электронные декларации чиновников и депутатов в этом году удивляли украинцев не только разнообразной роскошью, но и наличием в них новой валюты — биткоина.

В целом криптовалюту в своих декларациях за 2020 год указали 652 должностных лица. Среди них есть как представители местной власти, так и сотрудники министерств и полиции.

Согласно статистике, больше всего биткоинов задекларировали депутаты городских советов — 11%, полицейские — 9%, военные — 6%, районные депутаты — 6%, прокуроры — 4%, и только 3,7% — депутаты Верховной Рады.

В целом в декларациях госслужащие суммарно указали 46 351 биткоин. Если перевести эту сумму в реальную валюту, то это почти 75 млрд грн.

Лидером среди служащих, задекларировавших криптовалюту, является депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов, который указал, что имеет 18 тыс. биткоинов. Согласно нынешнему курсу биткоина, который колеблется в пределах $57 тыс., — это более $1 млрд.

Кто такой Вячеслав Мишалов

35-летний Вячеслав Мишалов родом из Днепра. Имеет высшее образование, которое получил в США в Lake Forest Academy и University of Pennsylvania по специальности Телекоммуникации. Также Мишалов закончил в 2016 году украинскую Национальную металлургическую академию по специальности Менеджмент. Там же учился по специальности Металлургия.

Карьера будущего депутата началась с должности руководителя отдела по развитию предпринимательства ООО Фрегат ИСП (национальный интернет-провайдер, также занимается производством контента и игровых сервисов, — Ред.), куда он пришел в 2007 году.

До 2016 года Вячеслав Мишалов занимал различные руководящие должности в ООО Фрегат ИСП, ООО Фрегат СП, ООО и Фрегат ТВ. Также в течение 2012-2013 годов был главой наблюдательного совета частного акционерного общества Торговый дом Днепропресс.

В марте 2016 — ноябре 2017 годов Мишалов был секретарем Днепровского городского совета и депутатом Днепровского городского совета VII созыва от Объединения Самопомощь.

Но в январе 2019-го стал внефракционным. Также является членом комиссии городского совета по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений.

Факты ICTV пытались получить у Вячеслава Мишалова комментарий, но на момент выхода материале ответа так и не получили.

Как вопрос криптовалюты регулируется на законодательном уровне

Член Ассоциации юристов Украины, партнер Digilaw Максим Саевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что сегодня в стране отсутствует законодательная база, которая позволяла бы утверждать о хотя бы минимальной определенности в вопросе регулирования обращения криптовалют.

Первый шаг в направлении определения их правового статуса был сделан в декабре 2020 года, когда Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 3637 О виртуальных активах.

Эксперт объясняет, что под виртуальными активами следует понимать и криптовалюту — биткоин, рипл (Ripple), эфириум (Ethereum). Но документ четко определяет, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины. То есть в буквальном смысле монопольное положение гривны как единственного законного средства расчетов сохраняется.

В то же время виртуальный актив становится объектом гражданского оборота, то есть его можно продать на определенных договором условиях или абсолютно прозрачно подарить постороннему человеку.

— Принятый в первом чтении законопроект призван, в частности, защитить владельцев виртуальных активов. Например, если определенная крипта будет незаконно выведена из собственности владельца, то отдельный правовой статус виртуального актива предоставит пострадавшему больше возможностей на судебную защиту своих прав, в том числе и через правоохранительные органы, — объясняет эксперт.

Также Максим Саевский добавляет, что львиная доля положений проекта изложена таким образом, что даже юридическое образование не станет гарантией, чтобы преодолеть неоднозначно изложенные правовые нормы.

Поэтому ожидается, что налоговые правила операций с криптовалютой, а именно вопрос определения налоговой базы, порядка отчетности и самое важное — ставки налога, пропишут в отдельном законопроекте ближайшее время.

Сейчас же в Украине нет прямой обязанности отражать в налоговой декларации наличие у физического лица криптовалюты. Но специалист обращает внимание на то, что когда человек получает деньги от ее продажи, то в таком случае налоговики это расценивают как обычный налогооблагаемый доход по ставкам 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Декларации чиновников за 2020 год

В этом году в декларациях политиков можно было увидеть церковь, храм, билет на полет в космос и даже домашних животных. Уже традиционными стали задекларированные миллионы налички.

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко задекларировал даже авторские права на собственные песни. А депутат Одесского облсовета Анатолий Урбанский записал в декларацию целую коллекцию дорогих часов.

Чем удивляли политики в декларациях за 2020 год — читайте в нашем материале.

Фото: Вячеслав Мишалов, Pixabay