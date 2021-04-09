Електронні декларації чиновників і депутатів цьогоріч дивували українців не тільки різноманітними розкошами, а ще й наявністю у них нової валюти – біткоїна.

Загалом криптовалюту у своїх деклараціях за 2020 рік вказали 652 посадовці. Серед них є як представники місцевої влади, так і працівники міністерств та поліції.

Згідно зі статистикою, найбільше біткоїнів задекларували депутати міських рад – 11%, поліцейські – 9%, військові – 6%, районні депутати – 6%, прокурори – 4%, і тільки 3,7% – депутати Верховної Ради.

Загалом у деклараціях держслужбовці сумарно вказали 46 351 біткоїн. Якщо перевести цю суму в реальну валюту, то це майже 75 млрд грн.

Лідером серед службовців, які задекларували криптовалюту, є депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов, який вказав, що має 18 тис. біткоїнів. Відповідно до нинішнього курсу біткоїна, що коливається в межах $57 тис., – це понад $1 млрд.

Хто такий В’ячеслав Мішалов

35-річний В’ячеслав Мішалов родом із Дніпра. Має вищу освіту, яку здобував у США у Lake Forest Academy та University of Pennsylvania за фахом Телекомунікації. Також Мішалов закінчив у 2016 році українську Національну металургійну академію за спеціальністю Менеджмент. Там же навчався на спеціальності Металургія.

Кар’єра майбутнього депутата почалася з посади керівника відділу з питань розвитку підприємництва ТОВ Фрегат ІСП (національний інтернет-провайдер, що також займається виробництвом контенту та ігрових сервісів, – Ред.), куди він прийшов у 2007 році.

До 2016 року В’ячеслав Мішалов обіймав різні керівні посади у ТОВ Фрегат ІСП, ТОВ Фрегат СП, ТОВ і Фрегат ТБ. Також протягом 2012-2013 років був головою наглядової ради приватного акціонерного товариства Торговий дім Дніпропрес.

У березні 2016 – листопаді 2017 року Мішалов був секретарем Дніпровської міської ради і депутатом Дніпровської міської ради VII скликання від Об’єднання Самопоміч.

Але у січні 2019-го став позафракційним. Також є членом комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських стосунків.

Факти ICTV намагалися отримати у В’ячеслава Мішалова коментар, але на момент виходу матеріалі відповіді так і не отримали.

Як питання криптовалюти регулюється на законодавчому рівні

Член Асоціації правників України, партнер Digilaw Максим Саєвський у коментарі Фактам ICTV зазначив, що сьогодні в країні відсутня законодавча база, яка давала б змогу стверджувати про хоча б мінімальну визначеність у питанні регулювання обігу криптовалют.

Перший крок у напрямку визначення їхнього правового статусу зробили у грудні 2020 року, коли Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект № 3637 Про віртуальні активи.

Експерт пояснює, що під віртуальними активами варто розуміти і криптовалюти, як-от біткоїн, ріпл (Ripple), ефіріум (Ethereum). Але документ чітко визначає, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України. Тобто в буквальному сенсі монопольне становище гривні як єдиного законного засобу розрахунків зберігається.

Водночас віртуальний актив стає об’єктом цивільного обігу, тобто його можна продати на визначених договором умовах або абсолютно прозоро подарувати сторонній людині.

– Ухвалений у першому читанні законопроект покликаний, зокрема, захистити власників віртуальних активів. Наприклад, якщо певна крипта буде незаконно виведена з володіння власника, то окремий правовий статус віртуального активу дасть потерпілому більше можливостей на судовий захист своїх прав, зокрема і через правоохоронні органи, – пояснює експерт.

Також Максим Саєвський додає, що левова частина положень проекту викладена у такий спосіб, що навіть юридична освіта не стане гарантією, щоб подолати неоднозначно викладені правові норми.

Тому очікується, що податкові правила операцій з криптовалютами, а саме питання визначення податкової бази, порядку звітування та щонайважливіше – ставки податку, пропишуть в окремому законопроекті найближчим часом.

Наразі ж в Україні немає прямого обов’язку відображати в податковій декларації наявність у фізичної особи криптовалюти. Але фахівець звертає увагу на те, що коли людина отримує гроші від її продажу, то у такому разі податківці це розцінюють як звичайний оподатковуваний дохід за ставками 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Декларації чиновників за 2020 рік

Цьогоріч у деклараціях політиків можна було побачити церкву, храм, квиток на політ у космос і навіть домашніх тварин. Уже традиційними стали задекларовані мільйони готівки.

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко задекларував навіть авторські права на власні пісні. А депутат Одеської облради Анатолій Урбанський записав у декларацію цілу колекцію дорогих годинників.

Чим дивували політики у деклараціях за 2020 рік – читайте у нашому матеріалі.

Фото: В’ячеслав Мішалов, Pixabay