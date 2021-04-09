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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Прием детей в 1 класс в школах Киева приостановили — причина и документ

Начало приема документов в 1 класс в киевских школах планировалось на 12 апреля, но Департамент образования и науки КГГА приостановил набор первоклассников.

навчання школа

В решении КГГА от 7 апреля говорится о том, что набор отложен из-за введения жесткого карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

При этом в документе не указывается, на сколько отсрочен набор в школах – нет конкретных дат.

С 5 апреля в связи с жестким карантином в Киеве закрыли все школы, ПТУ, колледжи и техникумы. Они перешли на дистанционный формат обучения.

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Еще в марте заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что родители будущих первоклассников могут подавать документы в школы Киева уже с 12 апреля.

Впервые за парты сядут 31 тыс. первоклассников, как и в прошлом году.

По его словам, мест в первые классы школ столицы достаточно.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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