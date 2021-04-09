Прийом дітей до 1 класу в школах Києва призупинили – причина і документ

Початок прийому документів до 1 класу в київських школах планувався на 12 квітня, але Департамент освіти і науки КМДА призупинив набір першокласників.

У рішенні КМДА від 7 квітня йдеться про те, що набір відкладений через введення жорсткого карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Водночас у документі не вказується, на скільки відстрочено набір в школах – немає конкретних дат.

З 5 квітня у зв’язку з жорстким карантином у Києві закрили усі школи, ПТУ, коледжі та технікуми. Вони перейшли на дистанційний формат навчання.

Ще у березні заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський повідомив, що батьки майбутніх першокласників можуть подавати документи в школи Києва вже з 12 квітня.

Вперше за парти сядуть 31 тис. першокласників, як і в минулому році.

За його словами, місць в перші класи шкіл столиці достатньо.