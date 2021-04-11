Супруга президента Украины Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции – в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

Церемония состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.

– Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из 13 запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире, – отметила Елена Зеленская.

В этом году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее святого Николая (г. Демре), в археологическом музее (г. Анталия) и в музее Мевляны (г. Конья).

– Я знаю, что Елена имеет особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как страны, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры, – сказала Эмине Эрдоган.

По словам жены Реджепа Эрдогана, между Украиной и Турцией существует прочная связь, которая имеет тысячелетнюю историю.

– Совместные слова в наших языках и сходство в декоративно-прикладном искусстве является доказательством того, что с давних времен мы имели культурный обмен. Я считаю очень важным то, что эти общности становятся известными для всех, – добавила первая леди Турции.

В 2021 году планируется запуск аудиогидов в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеме, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Визит Зеленских в Турцию

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с рабочим визитом в Турцию.

При участии президентов состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Подробнее о визите Зеленских в Турцию читайте в материале Фактов ICTV.