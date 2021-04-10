35 підроблених довідок про ПЛР-тестування на Covid-19 показали пасажири автобуса-громадяни Білорусі, які мали намір в’їхати на територію України.

Автобус з білорусами слідував через пункт пропуску Дольськ. Прикордонники Луцького загону виявили фальшиві тести в усіх пасажирів.

Після ретельного дослідження документів з’ясувалося, що бланки довідок суттєво відрізняються від оригіналу і нам них немає обов’язкових реквізитів.

Більш того, у кількох пасажирів довідки були з однаковими номерами.

Тому громадянам Білорусі відмовили в пропуску на територію України.











В Україну не пустили автобус з 35 білорусами – були фальшиві тести на Covid-19 / 3 фотографии

Правила в’їзду в Україну для іноземців

За оновленими правилами, для в’їзду в Україну негативний ПЛР-тест на коронавірус повинні мати усі іноземці, незалежно від віку чи наявності документів про щеплення.

Його треба зробити за 72 години до в’їзду. Потрібен також поліс страхування.

Водночас для окремих категорій людей нові правила не діють, зокрема осіб без громадянства, які постійно проживають на території України.