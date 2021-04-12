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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове

В харьковской клинической многопрофильной больнице №17 открыли отделение для больных коронавирусом.

Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове

Медицинское учреждение посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Это единственное в Харьковской области отделение для пациентов с Covid-19, в котором лечат больных с острой хирургической патологией. Оно рассчитано на 60 мест — сейчас здесь лечатся 24 пациента.

Игорь Терехов заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в больнице планируется развернуть еще 30 мест в только что отремонтированном детском травматологическом отделении.

— Я принял решение добавить еще около 30 коек. В это отделение подведен кислород, посмотрим, как можно оснастить его аппаратами ИВЛ, и там будет реанимация для взрослых. Изучим возможности городского бюджета, есть опыт спонсорской поддержки. Думаю, очень быстро сделаем все необходимое, — сказал и. о. мэра Харькова.

  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
  • Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове
Терехов открыл еще одно отделение для больных коронавирусом в Харькове / 3 фотографии

В больнице также установили кислородную емкость объемом 5 м³, которая будет смонтирована до конца недели и обеспечит суточную потребность больницы на 160 койко-мест.

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Заместитель главного врача больницы №17 Александр Зливка рассказал, что всего в больнице на кислородном обеспечении сейчас находятся 137 пациентов: в реанимации — 28 человек, 22 из которых — на аппаратном дыхании.

Всего в больнице развернуто 240 мест для больных коронавирусом, и она заполнена на 98%.

Терехов также посетил диагностическое отделение больницы №17, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с весом 150-200 кг.

Недавно Терехов обратился в Минздрав с просьбой провести проверку в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1, чтобы увеличить количество койко-мест в городе для больных Covid-19.

На предложение руководства города о развертывании мобильного госпиталя в Минздраве ответили отказом.

Источник: Редпост

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