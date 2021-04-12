У харківській клінічній багатопрофільній лікарні №17 відкрили відділення для хворих на коронавірус.

Медичний заклад відвідав виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов.

Це єдине в Харківській області відділення для пацієнтів з Covid-19, в якому лікують хворих з гострою хірургічною патологією. Воно розраховане на 60 місць – зараз тут лікуються 24 пацієнти.

Ігор Терехов заявив, що, враховуючи епідеміологічну ситуацію, в лікарні планується розгорнути ще 30 місць у щойно відремонтованому дитячому травматологічному відділенні.

– Я прийняв рішення додати ще близько 30 ліжок. У це відділення підведено кисень, подивимося, як оснастити його апаратами ШВЛ, і там буде реанімація для дорослих. Вивчимо можливості міського бюджету, є досвід спонсорської підтримки. Думаю, дуже швидко зробимо все необхідне, – сказав в. о. мера Харкова.











Терехов відкрив ще одне відділення для хворих на коронавірус у Харкові / 3 фотографии

У лікарні також встановили кисневу ємність об’ємом 5 м³, яка буде змонтована до кінця тижня і забезпечить добову потребу лікарні на 160 ліжко-місць.

Заступник головного лікаря лікарні №17 Олександр Зливка розповів, що всього в лікарні на кисневому забезпеченні зараз перебувають 137 пацієнтів: в реанімації – 28 осіб, 22 з яких – на апаратному диханні.

Загалом у лікарні розгорнуто 240 місць для хворих на коронавірус, і вона заповнена на 98%.

Терехов також відвідав діагностичне відділення лікарні №17, де виконують ремонтні роботи і встановлений єдиний в Харкові комп’ютерний томограф для пацієнтів з вагою 150-200 кг.

Нещодавно Терехов звернувся до МОЗ з проханням провести перевірку в Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1, щоб збільшити кількість ліжко-місць у місті для хворих на Covid-19.

На пропозицію керівництва міста про розгортання мобільного госпіталю в МОЗ відповіли відмовою.

Джерело: Редпост