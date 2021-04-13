ЦИК обязала ОИК округа №87 составить уточненный протокол об итогах голосования, поскольку не может не может установить результаты довыборов в Раду из-за рассмотрения в апелляционной инстанции трех дел.

Решение по ним должно быть объявлено 13 апреля.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, на выборах в Ивано-Франковской области сложились две ситуации. В первом случае голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным, одновременно оставив в силе решение о повторном подсчете голосов.

– В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненный протокол. Во втором случае суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол, – говорит глава ЦВК.

Довыборы в Раду

5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа №87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола в комиссию поступили судебные решения по этой ОИК, которые могут повлиять на итоги голосования.

Предварительно на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области победил представитель Слуги народа Василий Вирастюк. У него 31,25% голосов.

Представитель За майбутнє Александр Шевченко и свободовец Руслан Кошулинский набрали 29,69% и 28,86% соответственно.