ЦВК зобов’язала ОВК округу №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування, оскільки не може не може встановити результати довиборів у Раду через розгляд в апеляційній інстанції трьох справ.

Рішення щодо них має бути оголошено 13 квітня.

За словами голови ЦВК Олега Діденка, на виборах в Івано-Франківській області склалися дві ситуації. У першому випадку голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним, водночас залишив у силі рішення про повторний підрахунок голосів.

– У такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести до підсумкового уточненого протоколу. У другому випадку суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тож ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового уточненого протоколу, – говорить очільник ЦВК.

Довибори в Раду

5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу №87 для подальшого опрацювання. Під час перевірки протоколу до комісії надійшли судові рішення щодо цієї ОВК, які можуть вплинути на підсумки голосування.

Попередньо на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області переміг представник Слуги народу Василь Вірастюк. У нього 31,25% голосів.

Представник За майбутнє Олександр Шевченко та свободівець Руслан Кошулинський набрали 29,69% і 28,86% відповідно.