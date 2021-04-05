На засіданні 5 квітня Центральна виборча комісія ухвалила протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87 на довиборах в Раду, що відбулися 28 березня.

Голова ЦВК Олег Діденко сказав, що ці вибори були дуже непростими, але вони відбулися.

За його словами, було багато сигналів про порушення, серед яких – зникнення виборчих бюлетенів.

– ЦВК детально опрацьовуватиме всі матеріали від ОВК і в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили, – додав Діденко.

На довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області переміг представник Слуги народу Василь Вірастюк. У нього 31,25% голосів.

Самовисуванець Олександр Шевченко та представник Свободи Руслан Кошулинський набрали 29,69% і 28,86% відповідно.