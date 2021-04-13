В Украине хотели ввести штрафы от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн за нарушение порядка самоизоляции, обсервации или пребывания без масок.
Однако Верховная Рада провалила законопроект №4540 во время внеочередного заседания.
Дела о нарушении самоизоляции или обсервации должны рассматривать:
- исполнительные комитеты советов;
- органы Национальной полиции;
- органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- органы Государственной пограничной службы Украины.
Также врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиологи органов Госсанэпидслужбы вправе от их имени рассматривать дела о таких административных правонарушениях и налагать административные взыскания в пределах территорий и объектов надзора, определенных законодательством.
Эти нововведения касаются и нарушений относительно пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.
Проект закона зарегистрировали в Верховной Раде 24 декабря 2020 года. Инициатором проекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.