В Украине хотели ввести штрафы от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн за нарушение порядка самоизоляции, обсервации или пребывания без масок.

Однако Верховная Рада провалила законопроект №4540 во время внеочередного заседания.

Дела о нарушении самоизоляции или обсервации должны рассматривать:

исполнительные комитеты советов;

органы Национальной полиции;

органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы;

органы Государственной пограничной службы Украины.

Также врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиологи органов Госсанэпидслужбы вправе от их имени рассматривать дела о таких административных правонарушениях и налагать административные взыскания в пределах территорий и объектов надзора, определенных законодательством.

Эти нововведения касаются и нарушений относительно пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Проект закона зарегистрировали в Верховной Раде 24 декабря 2020 года. Инициатором проекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.