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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада отклонила закон о штрафах за нарушение карантина и изоляции

В Украине хотели ввести штрафы от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн за нарушение порядка самоизоляции, обсервации или пребывания без масок.

Рада отклонила закон о штрафах за нарушение карантина и изоляции

Однако Верховная Рада провалила законопроект №4540 во время внеочередного заседания.

Дела о нарушении самоизоляции или обсервации должны рассматривать:

  • исполнительные комитеты советов;
  • органы Национальной полиции;
  • органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
  • органы Государственной пограничной службы Украины.
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Также врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиологи органов Госсанэпидслужбы вправе от их имени рассматривать дела о таких административных правонарушениях и налагать административные взыскания в пределах территорий и объектов надзора, определенных законодательством.

Эти нововведения касаются и нарушений относительно пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Проект закона зарегистрировали в Верховной Раде 24 декабря 2020 года. Инициатором проекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Фото: Pexels

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