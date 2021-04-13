Заседание Верховной Рады, которое состоится 13 апреля, начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов в зале заседания.

Во вторник парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект закона о запрете продажи детям лекарственных средств.

Также на рассмотрении:

законопроект №2415 — об изменениях в закон Украины О судоустройстве и статусе судей в связи с принятие закона Украины О разведке;

законопроект №4409 — о процедуре банкротства;

проект закона о внесении изменений в ст. 367 УК Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека;

изменения в закон Украины об автомобильных дорогах;

изменения в закон о запрете продажи лекарственных средств детям.

Штрафы за нарушение самоизоляции

Также 13 апреля Верховная Рада может ввести штрафы за нарушение самоизоляции.

Речь идет о законе №4540, который предусматривает наказание за нарушение условий обсервации и самоизоляции. Штраф должен составлять от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.