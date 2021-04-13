В Україні хотіли запровадити штрафи від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн за порушення порядку самоізоляції, обсервації чи перебування без масок.

Однак Верховна Рада провалила законопроект №4540 під час позачергового засідання.

Справи про порушення самоізоляції чи обсервації мають розглядати:

виконавчі комітети рад;

органи Національної поліції;

органи Державної санітарно-епідеміологічної служби;

органи Державної прикордонної служби України.

Також лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів Держсанепідслужби мають право від їхнього імені розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством.

Ці нововведення стосуються і порушень щодо перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

Проект закону зареєстрували у Верховній Раді 24 грудня 2020 року. Ініціатором проекту виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.