В Україні хотіли запровадити штрафи від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн за порушення порядку самоізоляції, обсервації чи перебування без масок.
Однак Верховна Рада провалила законопроект №4540 під час позачергового засідання.
Справи про порушення самоізоляції чи обсервації мають розглядати:
- виконавчі комітети рад;
- органи Національної поліції;
- органи Державної санітарно-епідеміологічної служби;
- органи Державної прикордонної служби України.
Також лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів Держсанепідслужби мають право від їхнього імені розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством.
Ці нововведення стосуються і порушень щодо перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.
Проект закону зареєстрували у Верховній Раді 24 грудня 2020 року. Ініціатором проекту виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.