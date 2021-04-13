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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада відхилила закон про штрафи за порушення карантину та ізоляції

В Україні хотіли запровадити штрафи від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн за порушення порядку самоізоляції, обсервації чи перебування без масок.

Рада відхилила закон про штрафи за порушення карантину та ізоляції

Однак Верховна Рада провалила законопроект №4540 під час позачергового засідання.

Справи про порушення самоізоляції чи обсервації мають розглядати:

  • виконавчі комітети рад;
  • органи Національної поліції;
  • органи Державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • органи Державної прикордонної служби України.
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Також лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів Держсанепідслужби мають право від їхнього імені розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством.

Ці нововведення стосуються і порушень щодо перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

Проект закону зареєстрували у Верховній Раді 24 грудня 2020 року. Ініціатором проекту виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фото: Pexels

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