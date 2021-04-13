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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

США должны разместить в Украине ракеты Patriot — Ермак

В Украине нужно разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Сейчас ближайшие к Украине ЗРК находятся в Польше. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время интервью по поводу стягивания Россией войск к границам Украины.

Андрій Єрмак

— Украина держит линию против России не только для нас, но и для Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что наращивание войск РФ у границ Украины — это попытка запугать Запад и поколебать поддержку Украины.

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Зеленский заявил о готовности к вторжению РФ

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к нападению России. Также он призвал США больше помогать в решении конфликта на Донбассе, в частности в поставках противотанковых ракет Javelin.

Президент подчеркнул, что администрация Джо Байдена должна сделать больше для окончания войны.

ИсточникTime

Фото: Офис президента

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