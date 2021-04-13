В Україні потрібно розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Наразі найближчі до України ЗРК знаходяться у Польщі. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час інтерв’ю щодо стягування Росією військ до кордонів України.

– Україна тримає лінію проти Росії не тільки для нас, але і для Заходу. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку наголосив, що нарощення військ РФ біля кордонів України – це спроба залякати Захід і похитнути підтримку України.

Зеленський заявив про готовність до вторгнення РФ

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до нападу Росії. Також він закликав США більше допомагати у вирішенні конфлікту на Донбасі, зокрема у постачанні протитанкових ракет Javelin.

Президент наголосив, що адміністрація Джо Байдена повинна зробити більше для закінчення війни.

Джерело: Time