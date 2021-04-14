Карантин в Ровно: в городе ослабляют противоэпидемические ограничения

В городе Ровно приняли решение ослабить карантин — в городе восстанавливают бесплатный проезд для льготников, а школы будут работать в обычном режиме.

Согласно решению, 19 апреля 2021 все классы возвращаются к очному обучению. Ранее привычное обучение за партами происходило только для учеников 1-4 классов.

В то же время школы эстетического воспитания, учреждения клубного типа и дошкольные учебные заведения могут работать в обычном очном режиме.

— Мы получали массовые обращения от родителей, которые просили возобновить проведение репетиций. В то же время мы продолжим ежедневный мониторинг в учебных заведениях города, — отметила заместитель мэра Ровно Марина Кузмичова.

С 15 апреля в Киеве также восстановят бесплатную перевозку в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах мест для сидения.















В Ровно ослабляют карантин: школы возвращаются к очному обучению / 4 фотографии

Карантин в Киеве

В столице продлили действие усиленных противоэпидемических ограничений в две недели. Локдаун в Киеве продлится до 30 апреля.

В частности общественный транспорт в дальнейшем будет работать только по специальным пропускам, а все заведения общественного питания работают только на вынос и доставку.

Источник: Ровенский городской совет