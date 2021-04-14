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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Рівному послаблюють карантин: школи повертаються до очного навчання

У місті Рівному ухвалили рішення послабити карантинні обмеження – у місті відновлюють безкоштовний проїзд для пільговиків, а школи працюватимуть у звичайному режимі.

У Рівному послаблюють карантин: школи повертаються до очного навчання

Згідно з рішенням, 19 квітня 2021 року всі класи повертаються до очного навчання. Раніше звичне навчання за партами відбувалося лише для учнів 1-4 класів.

Водночас школи естетичного виховання, заклади клубного типу та дошкільні навчальні заклади можуть працювати у звичайному очному режимі.

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– Ми отримували масові звернення від батьків, які просили відновити проведення репетицій. Водночас ми продовжимо щоденний моніторинг у навчальних закладах міста, – зазначила заступник мера Рівного Марина Кузмічова.

З 15 квітня у Рівному також відновлять безкоштовне перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння.

  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
  • Карантин в Рівному: у місті послаблюють протиепідемічні обмеження
У Рівному послаблюють карантин: школи повертаються до очного навчання / 4 фотографии

Карантин у Києві

У столиці продовжили дію посилених протиепідемічних обмежень на два тижні. Локдаун у Києві триватиме до 30 квітня.

Зокрема громадський транспорт надалі працюватиме лише за спеціальними перепустками, а всі заклади громадського харчування працюють лише на виніс та доставку.

Джерело: Рівненська міська рада

Фото: Pexels

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