В программе экзамена по украинскому языку для чиновников есть три модуля, которые нужно сдать. Они предусматривают как письменную, так и устную часть.

Об этом в эфире одного из украинских радио сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

По ее словам, экзамен по украинскому языку предусматривает, что чиновники сначала будут сдавать тесты, потом писать короткий текст до 100 слов и в конце всех ждет устная часть.

Орыся Демская объяснила, что общение с претендентом будет происходить в видеорежиме. Для этого создадут специальный видеокласс. Тесты чиновников будет проверять машина в режиме реального времени, а тексты — экзаменатор.

Также она добавила, что поскольку правительство поддержало порядок проведения экзамена, то уже можно проводить тендер на компьютерную систему, с помощью которой он будет проходить.

Экзамен для чиновников

В Украине в июле 2019 года вступил в силу закон о языке. Он предусматривает, что единственным государственным языком является украинский — и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

Поэтому, согласно документу, государственные служащие и лица, приобретающие гражданство Украины, должны сдавать экзамен по украинскому языку. Кто будет сдавать языковой экзамен — читайте в нашем материале.

Источник: Громадське радио