У програмі іспиту з української мови для чиновників є три модулі, які потрібно скласти. Вони передбачають як письмову, так і усну частину.

Про це в ефірі одного з українських радіо повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

За її словами, іспит з української мови передбачає, що чиновники спочатку складатимуть тести, потім писатимуть короткий текст до 100 слів і насамкінець усіх чекає усна частина.

Орися Демська пояснила, що спілкування з претендентом відбуватиметься у відеорежимі. Для цього створять спеціальний відеоклас. Тести чиновників перевірятиме машина в режимі реального часу, а тексти – екзаменатор.

Також вона додала, що оскільки уряд підтримав порядок проведення іспиту, то вже можна проводити тендер на комп’ютерну систему, за допомогою якої він проходитиме.

Мовний іспит для чиновників

В Україні у липні 2019 року набув чинності закон про мову. Він передбачає, що єдиною державною мовою є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

Тому, згідно з документом, державні службовці та особи, які набувають громадянство України мають складати іспит з української мови. Хто складатиме мовний іспит – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Громадське радіо