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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Аскании-Новой из-за химикатов массово гибнут краснокнижные журавли

На территории биосферного заповедника Аскания-Нова, который располагается в Херсонской области, зафиксировали массовую гибель молодых серых журавлей. Эти птицы занесены в Красную книгу.

В Аскании-Новой из-за химикатов массово гибнут краснокнижные журавли

Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Птицы умирают по несколько дней в муках.

По данным специалистов, журавли отравились, поскольку в их внутренних органах и мышцах нашли химикаты, которые используют агропредприятия.

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Специалисты имеют две версии инцидента: последствия борьбы с грызунами на полях и безответственный подход к утилизации протравленного зерна, которое могли просто выбросить на поле.

Сейчас ведется расследование и устанавливаются причастные к преступлению.

В Аскании-Новой из-за химикатов массово гибнут краснокнижные журавли

В Аскании-Новой погибло 185 журавлей

Фото: Depositphotos

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