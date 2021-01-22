В Аскании-Новой из-за химикатов массово гибнут краснокнижные журавли

На территории биосферного заповедника Аскания-Нова, который располагается в Херсонской области, зафиксировали массовую гибель молодых серых журавлей. Эти птицы занесены в Красную книгу.
Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
Птицы умирают по несколько дней в муках.
По данным специалистов, журавли отравились, поскольку в их внутренних органах и мышцах нашли химикаты, которые используют агропредприятия.
Специалисты имеют две версии инцидента: последствия борьбы с грызунами на полях и безответственный подход к утилизации протравленного зерна, которое могли просто выбросить на поле.
Сейчас ведется расследование и устанавливаются причастные к преступлению.
В Аскании-Новой погибло 185 журавлей
11 января стало известно, что заповеднике Аскания-Нова в течение недели вымерло 185 серых журавлей из Красной книги Украины.
Полиция открыла уголовное производство по причине загрязнения или порчи земель.