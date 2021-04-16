Будут ли продлевать карантин в Киеве после 30 апреля пока неизвестно, поскольку все будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом. Пока говорить об улучшении ситуации рано.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киеве Виталий Кличко. Но поскольку впереди пасхальные праздники, то власть уже готовит дополнительные противоэпидемические меры.

— У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем, — сказал Кличко.

Также Виталий Кичко добавил, что решение об ослаблении ограничений или об их продлении комиссия будет принимать, учитывая динамику заболеваемости Covid-19 и заполненность коек в больницах, но прежде всего тех, которые оборудованы под подачу кислорода.

Сейчас же, по его словам, не уменьшается ни количество новых больных, ни количество госпитализированных, которые находятся в тяжелом состоянии. В то же время растет число смертей от Covid-19.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 16 апреля коронавирус в Киеве подтвердили еще у 1 609 человек. С начала пандемии в столице заболели 183 300 киевлян.

За минувшие сутки умерли 49 пациентов, всего в Киеве зафиксировали уже 4 121 летальный случай от Covid-19. В то же время 1 156 больных преодолели коронавирус за минувшие сутки, а за все время — 114 396 пациентов.