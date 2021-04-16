Чи продовжуватимуть карантин у Києві після 30 квітня наразі невідомо, оскільки все залежитиме від динаміки захворюваності на коронавірус. Поки що говорити про покращення ситуації зарано.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києві Віталій Кличко. Але оскільки попереду великодні свята, то влада вже готує додаткові протиепідеміологічні заходи.

– У нас попереду великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо, – сказав Кличко.

Також Віталій Кичко додав, що рішення про послаблення обмежень чи про їх подовження комісія ухвалюватиме, зважаючи на динаміку захворюваності на Covid-19 і заповненість ліжок у лікарнях, але передусім тих, які обладнані під подачу кисню.

Зараз же, за його словами, не зменшується ні кількість нових хворих, ні кількість госпіталізованих, які перебувають у важкому стані. Водночас зростає кількість смертей від Covid-19.

Коронавірус у Києві

Станом на 16 квітня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 609 людей. З початку пандемії у столиці захворіли 183 300 киян.

За минулу добу померли 49 пацієнтів, загалом у Києві зафіксували вже 4 121 летальний випадок від Covid-19. Водночас 1 156 хворих подолали коронавірус за минулу добу, а за весь час – 114 396 пацієнтів.