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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Языковые права нацменьшинств и гарантии учителям: повестка дня Рады на 16 апреля

Очередное пленарное заседание Верховной Рады 16 апреля традиционно начнется в 10.00.

Верховна Рада

Первый час заседания будет посвящена вопросом к Кабмину. Министры докладывать о ситуации с Covid-19 в Украине.

В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить законопроекты об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, антидопинговой деятельности в спорте и десоветизации законодательства Украины.

Также на повестке дня — внесение изменений в законы о рекламе электронных сигарет, дополнительных гарантиях прав учителей на время действия карантина и защите языковых прав национальных меньшинств.

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Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 16 апреля

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят изменения в закон О судоустройстве и статусе судей, О автомобильных дорогах, а также изменения в некоторые законы по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме этого, 16 апреля Верховная Рада должна одобрить образования двух Временных следственных комиссий:

  • по расследованию преступлений частной военной компании Вагнера.
  • по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, способствовали нарушению территориальной целостности и несли угрозу нацбезопасности Украины.

Требования к назначению судьи КСУ

На заседании 15 апреля Верховная Рада изменила требования к назначению судьи КСУ в законе о полномочиях старост.

Теперь кандидату на должность запрещено иметь двойное гражданство.

Также он не может работать по совместительству в органе власти или профессиональном юридическом самоуправлении.

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