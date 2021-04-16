Очередное пленарное заседание Верховной Рады 16 апреля традиционно начнется в 10.00.

Первый час заседания будет посвящена вопросом к Кабмину. Министры докладывать о ситуации с Covid-19 в Украине.

В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить законопроекты об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, антидопинговой деятельности в спорте и десоветизации законодательства Украины.

Также на повестке дня — внесение изменений в законы о рекламе электронных сигарет, дополнительных гарантиях прав учителей на время действия карантина и защите языковых прав национальных меньшинств.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят изменения в закон О судоустройстве и статусе судей, О автомобильных дорогах, а также изменения в некоторые законы по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме этого, 16 апреля Верховная Рада должна одобрить образования двух Временных следственных комиссий:

по расследованию преступлений частной военной компании Вагнера.

по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, способствовали нарушению территориальной целостности и несли угрозу нацбезопасности Украины.

Требования к назначению судьи КСУ

На заседании 15 апреля Верховная Рада изменила требования к назначению судьи КСУ в законе о полномочиях старост.

Теперь кандидату на должность запрещено иметь двойное гражданство.

Также он не может работать по совместительству в органе власти или профессиональном юридическом самоуправлении.