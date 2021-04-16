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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Мовні права нацменшин і гарантії вчителям: порядок денний Ради на 16 квітня

Чергове пленарне засідання Верховної Ради 16 квітня традиційно розпочнеться о 10.00.

Верховна Рада

Перша година засідання буде присвячена запитанням до Кабміну. Міністри доповідатимуть щодо ситуації з Covid-19 в Україні.

У першому читанні Верховна Рада планує обговорити законопроекти про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, антидопінгову діяльність у спорті і дерадянізацію законодавства України.

Також на порядку денному –  внесення змін до законів про рекламу електронних сигарет, додаткові гарантії прав вчителів на час дії карантину і захист мовних прав національних меншин.

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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 16 квітня

У другому читанні народні депутати розглянуть зміни до закону Про судоустрій і статус суддів, Про автомобільні дороги, а також зміни до деяких законів щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Крім цього, 16 квітня Верховна Рада має схвалити утворення двох Тимчасових слідчих комісій:

  • щодо розслідування злочинів приватної військової компанії Вагнера.
  • щодо розслідування можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню територіальної цілісності і несли загрозу нацбезпеці України.

Вимоги до призначення судді КСУ

На засіданні 15 квітня Верховна Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ в законі про повноваження старост.

Відтепер кандидат на посаду не може мати подвійного громадянства.

Також він не може працювати за сумісництвом в органі влади або професійному юридичному самоврядуванні.

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